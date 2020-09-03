03.09.2020 - 14:48 | | DHA
17 yaşındaki Merve balkondan böyle düştü
Bingöl'de, balkonun camlarını silerken, dengesini kaybedip, 4’üncü kattan düşen Merve Ağırbaş (17) ağır yaralandı. Merve'nin düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde, Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ailesiyle 4'üncü katta oturan Merve Ağırbaş, balkonun camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Merve'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun kritik olduğu ve Elazığ Fırat Üniversitesi Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Merve Ağırbaş'ın balkondan düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mutlulukları yarım kalan çiftin kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktıAydın'da kına gecesi dönüşü Bursa- İzmir yolunda kaza yapan hafif ticari araçta Mutlu Varol yaşamını yitirdi, nişanlısı Seren Taşdemir ile 2 akrabası ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Seren Taşdemir'in "Cuma günü düğünüm olacak taburcu olabilir miyim" sözleri acı haberi henüz veremeyen yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan Bursa'da düğün töreni ve eğlencesi yapmayı planlayan çiftin Aydın'daki kına gecesinde çekilen mutlu anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.