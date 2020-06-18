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18.06.2020 - 23:05 |

18 Haziran Süper Loto canlı çekilişi sonuçları yayınlandı - 661. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası

Süper Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona erdi. Bu akşam haftanın çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da hangi numaralar kazandırdı? Süper Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın olarak düzenlendi. İşte 16 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları...

18 Haziran Süper Loto canlı çekilişi sonuçları yayınlandı - 661. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası

Süper Loto'da büyük ikramiye katlanmaya devam ediyor. Bu akşam gerçekleştirilen 639. hafta çekilişi sonrası 5. kez devreden Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 7, 8, 20, 37, 43, 46 oldu...

18 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

7, 8, 20, 37, 43, 46

18 Haziran Süper Loto canlı çekilişi sonuçları yayınlandı - 661. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE GÜNÜN RAKAMLARI

6 bilen kişi sayısı : 5. devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.561.981,70 TL

5 bilen kişi sayısı : 51    Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.601,65 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.611   Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 192,90 TL

3 bilen kişi sayısı : 76.470  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,40 TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır.

Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.

Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır.

Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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