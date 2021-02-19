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19.02.2021 - 01:27 |

18 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar açıklandı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Şubat yani bugün gerçekleşti. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Herkesin merakla beklediği 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ve milliyet.com.tr'de. İşte, 18 Şubat Süper Loto sonuçları...

18 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto çekilişi heyecanla beklendi. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi hem bayilerden hem de online olarak oynanabiliyor. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 12.487.795 TL oldu. Kazandıran rakamlar ise; 8, 16, 26, 28, 44, 52 şeklinde açıklandı. Süper Loto nasıl oynanır? 

18 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Şubat 2021 tarihinde saat 21.30'ta yapıldı. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edildi. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

18 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişinin nasıl oynanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Loto bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
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