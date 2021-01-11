18 yaÅŸÄ±ndaki Ä°rem her yerde aranÄ±yor

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KÃ¼tahya Emet Dere Mahallesi'ndeki evinden 24 AralÄ±k 2020'de ablasÄ±na gideceÄŸini sÃ¶yleyerek ayrÄ±ldÄ±ktan sonra haber alÄ±namayan Ä°rem GÃ¼l'Ã¼n (18) ailesinin ihbarÄ± Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma geniÅŸletildi.
Emet Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce Ã¶zel ekip oluÅŸturuldu.
Â Ekip, genÃ§ kÄ±zla irtibatlÄ± bazÄ± kiÅŸilerin ifadelerine baÅŸvurdu, bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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Yalova AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na saldÄ±rÄ±Yalova'da bir kiÅŸi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na saldÄ±rarak, çekiçle tabela ve camlarÄ± kÄ±rdÄ±. Ä°hbar üzerine bölgeye çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Polis, ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.