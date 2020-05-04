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04.05.2020 - 22:42 |

1896'da Atina'da düzenlenen İlk Olimpiyatlarda birincilere ne ödül verildi? Kim Milyoner Olmak İster (

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki 1896'da Atina'da düzenlenen Olimpiyatlarda birincilere ne ödül verildi?

1896'da Atina'da düzenlenen İlk Olimpiyatlarda birincilere ne ödül verildi? Kim Milyoner Olmak İster (

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

1896'da Atina'da düzenlenen Olimpiyatlarda birincilere ne ödül verildi?

GÜMÜŞ MADALYA







 

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