04.05.2020 - 22:42 |
1896'da Atina'da düzenlenen İlk Olimpiyatlarda birincilere ne ödül verildi? Kim Milyoner Olmak İster (
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki 1896'da Atina'da düzenlenen Olimpiyatlarda birincilere ne ödül verildi?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
1896'da Atina'da düzenlenen Olimpiyatlarda birincilere ne ödül verildi?
GÜMÜŞ MADALYA
Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklamaMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek, sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak. Sınav 2 oturumdan oluşacak. 45 dakikalık bir ara bulunacak ve çocuklarımız okulun bahçesine çıkacaklar” dedi.