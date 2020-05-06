19 Mayıs resmi tatil mi, Sokağa Çıkma Yasağı olacak mı? 16-17-18-19 Mayıs 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar şimdiden 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor ve sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs tarihi bu sene Salı gününe denk gelmesi sebebiyle ülkemizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının dört gün olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. 16,17,18 19 Mayıs tarihlerinde dört gün sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının hayata geçirilmesi beklense de henüz resmi bir açıklama yapılmadı

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk’ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

RENKLERDE 19 MAYIS

Ak 19 Mayıs ak

Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.

Al 19 Mayıs al

Sivas'ta Mustafa Kemal...

Yeşil 19 Mayıs yeşil

Çimenlerde çocuklar oynaşır.

Mavi 19 Mayıs mavi

Ordular hedefimiz uygarlık, ileri.

Mor 19 Mayıs mor

Sonrasını anlatmak zor.

Sarı 19 Mayıs sarı

10 Kasım'da bayraklar yarı.

Ak 19 Mayıs ak

Atatürk vatan, Atatürk bayrak.

Pembe 19 Mayıs pembe,

Atatürk aklım sende.

Uğur YİĞİT