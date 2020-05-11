19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? Ne zaman belli olacak?

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı büyük gün yani 19 Mayıs yaklaşıyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürerken corona virüs günlerinde vatandaşın aklında birtakım sorular yer alıyor. Onlardan en önemlisi de 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı... İşte konuya ilişkin bilgiler...

4 GÜN KISITLAMA OLACAK MI?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşecek. Bugün, Salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek.