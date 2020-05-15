20 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak? 15-20 yaş arası gençler ne zaman sokağa çıkacak?

20 yaş altında olan gençler ne zaman sokağa çıkacaklarına dair araştırmalarını sürdürüyor. 50 gündür sokağa çıkma yasağı altında olan 20 yaş altında yer alan bireylerin belirlenen gün ve saatler içerisinde ikamet ettiği ilçe sınırlarında yer alan bölgenin dışarısına çıkmaması kaydıyla sokağa çıkma izni müsadesi verildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

65 yaş üstü vatandaşlar Pazar günü dört saat süre ile dışarıda vakit geçirirken 20 yaş altı grup içerisinde yer alan 0-14 yaş grubunda yer alan kişiler ise Çarşamba günü dışarı çıktılar ve sokağın, parkların tadını doyasıya çıkardılar. 20 yaş altı grup içerisinde yer alan 15-20 yaş grubu ise bugün sokağa çıkacak? Peki 20 yaş altı için sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE DUYURMUŞTU

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."

YENİ HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."