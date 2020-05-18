18.05.2020 - 09:19 |
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 0-14 ve 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor?
Dün 65 yaş üstü vatandaşlar 6 saatlik sokağa çıkma izinlerini kullandılar, sıra 20 yaş altı çocuklar ve gençlere geldi. Yüz binlerce kişi '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 0-14 ve 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor?' diye soruyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
20 yaş altı gençler ve çocuklar geçen hafta kendilerine verilen zini kullandılar. Yeni hafta ile birlikte 0-14 ve 15-20 yaş bir kez daha sokağa çıkacaklar. Bu nedenle heyecan dorukta ve sıklıkla '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 0-14 ve 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor?' soruları soruluyor.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek.
0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba dışarı çıkabilecek.
15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.
20 bin çay üreticisinin gelmesi beklenen Rize'de terbirler üst seviyedeDoğu Karadeniz Bölgesi’nde, çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize’de alarm verildi. Kent girişinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, koronavirüs testine tabi tutulacak.