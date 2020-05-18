20 yaş altı gençler ve çocuklar geçen hafta kendilerine verilen zini kullandılar. Yeni hafta ile birlikte 0-14 ve 15-20 yaş bir kez daha sokağa çıkacaklar. Bu nedenle heyecan dorukta ve sıklıkla '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 0-14 ve 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor?' soruları soruluyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek.

0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.