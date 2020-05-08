08.05.2020 - 20:30 |
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman son buluyor. 0 - 14 yaş ne zaman sokağa çıkacak?
Sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı gençler ve çocuklar için esnetildi. Yasaklar yakın zamanda belirli saatlerde son bulacak. Haftalardır evlerinde bulunan 20 yaş altı gençler ile çocuklar ve veliler '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman son buluyor. 0 - 14 yaş ne zaman sokağa çıkacak?' sorusunu soruyor.
Corona virüs vaka ve ölü sayısı gün geçtikçe düşerken normalleşme planı da yavaş yavaş devreye girecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar belirli gün ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Tarih yaklaşırken binlerce kişi '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman son buluyor. 0 - 14 yaş ne zaman sokağa çıkacak?' sorusuna cevap arıyor.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.