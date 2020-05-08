Corona virüs vaka ve ölü sayısı gün geçtikçe düşerken normalleşme planı da yavaş yavaş devreye girecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar belirli gün ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Tarih yaklaşırken binlerce kişi '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman son buluyor. 0 - 14 yaş ne zaman sokağa çıkacak?' sorusuna cevap arıyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.