2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini ikiz kardeşler yönetmiştir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

2006-2007 arasında hangi ülkenin cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini ikiz kardeşler yönetmiştir?



POLONYA









