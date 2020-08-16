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16.08.2020 - 22:44 |

2020 ALES/1 Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları açıklandı mı?

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün yapıldı ve gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Her sınavda olduğu gibi ALES sınavının ardından soru ve cevaplar ile sonuçlara dair tarih araştırılmaya başlandı.

2020 ALES/1 Sonuçlar ne zaman açıklanacak? ALES soru ve cevapları açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılın belirli dönemlerinde uygulanıyor. Son sınav bugün gerçekleşti. Her sınavda olduğu gibi ALES sınavının ardından soru ve cevaplar ile sonuçlara dair tarih araştırılmaya başlandı.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 Mayıs’ta uygulanan sınavın soruları ve cevapları 7 Mayıs’ta yayımlanmıştı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.

SONUÇLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

ALES sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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