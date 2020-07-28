28.07.2020 - 11:01 |
2020 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Hafta sonu Açık Öğretim Lisesi sınavların bitirilmesinden sonra soru ile cevap anahtarı ve sonuçların açıklanacağı tarih ise merak ediliyor. İşte AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar...
AÖL sınavları hafta sonu üç oturumda tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi sınavları sonrasında ise sorular ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar...
AÖL CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
AÖL soruları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili detaylar gelince haberde yer alacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçların yayımlanacağı tarihler Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanacak.
Aile apartmanında 24 kişiye Covid-19 bulaştı! Ekipler alarma geçti!Bursa’da Ramazan Bayramı’nda korona virüs taşıyan bir hastanın aynı apartmandaki kendi akrabalarından 24 kişiye virüs bulaştırmasının ardından, Kurban Bayramı öncesi tedbirler sıklaştırıldı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşarak virüs bulaşma ihtimali olan kişileri bilgilendiriyor. Ekipler, şikayeti olan kişilere de korona virüsü testi yaparak, Kurban Bayramı öncesi ziyaret uyarısı gerçekleştiriyor.