2020 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları hafta sonu üç oturumda tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi sınavları sonrasında ise sorular ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar...

AÖL CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

AÖL soruları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili detaylar gelince haberde yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçların yayımlanacağı tarihler Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanacak.