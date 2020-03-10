2020 Emekli promosyon ücretleri ne zaman ödenecek? Banka promosyon ücretleri ne kadar?

Emekliler anlaştıkları bankalarda 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması dahilinde bankalar promosyon veriyor. Her bankanın promosyon oranı değişiklik gösterirken en çok emekli promosyon veren bankalar şu sıralar yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Ziraat Bankası, Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;

1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,

2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOYONU 2020 NE KADAR?

Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladı.



Halkbank’ın promosyon tutarı, 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL,



1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.



Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü verecek.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Garanti BBVA ve SGK arasında protokol imzalandı. Garanti BBVA,



1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira,



2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.



Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonu yüzde 166 artıracak. Maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

1.000’e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200’ ü aşkın Garanti BBVA ATM’den emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter.

Garanti BBVA’lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Yapı Kredi: Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Banka Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Türk Ekonomi Bankası (TEB) maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL,



1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 1.125 TL,



2.500 TL’nin üstü maaşlılara da 1.250 TL promosyon verecek.



Yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapılacak.



Böylece, 2.500 TL’nin üzerindeki maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL alan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam tutarı 2.750 TL’ye çıkarabilecek. TEB kredi kartına başvuran emekli de bu kartla 30 Haziran’a kadar market harcamalarında 150 TL’ye varan indirim alıyor..

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.