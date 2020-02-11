2020 Instagram hesabı dondurma nasıl yapılır? İşte en kısa sürede Instagram dondurma yöntemi

Sosyal Medya kullanımı her geçen gün artarken bazı kullanıcılar ise çeşitli nedenlerden dolayı bu platforman ayrılmak istiyor. Bu işlemi nasıl yapacağını bilmeyen kişiler ise "Instagram dondurma nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya lişkin detaylar...

INSTAGRAM HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL OLUR?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, profil kısmına giriş yaparak Hesabımı geçici olarak kapat sayfasına gelin. Hesabınızı neden kapattığınızı belirtip, şifrenizi girmeniz gerekiyor. Son olarak da en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın. Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermez. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekecek.

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Instagram hesap dondurma işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra birçok kişide hesabı tamamen silmek istiyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hesabı neden silmek istediğinizi belirterek bu işlemi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

INSTGRAM HESABI SİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HESABI KAPATTIKTAN SONRA AYNI HESAP ADIYLA YENİ HESAP AÇAMAZSINIZ

En azından Instagram, kullanıcı politikasında değişiklik yapmadığı sürece, aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açamayacaksınız. Bununla beraber tekrar hesabınızı silmeden önce mutlaka fotoğraflarınızı yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir süre sonra kararınız değişirse, tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.