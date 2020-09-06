2020 KPSS sınav yorumları: Testler zor muydu, kolay mıydı? (Genel yetenek-Genel Kültür)

Devlet memuru olma hayali ile girilen KPSS Lisans'ın ilk oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Yetenek sınavı sona erdi. Sınav sonrası KPSS yorumları bir hayli merak edilir oldu. Sınavın zor olup olmadığı ölçülmeye çalışıldı.

KPSS YORUMLARI...

Her sınav sonrası yorumlar merak edilirken KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı sonrası da araştırmalar tüm hızıyla sürdü. Sınavı zor bulan da vardı, kolay bulan da... İşte yorumlar...

- Kpss türkçe testi burdan bir çar olsaydı filozof atakan olurdu, güzel kafa açtı.

- Ben senin aradığın devlet memuru değilim. Ben kpss'ye olan inancımı kaybettim ela..

- Kpss deki türkçeye göre ben afrikalıyım.

- KPSS den çıktıktan sonra ağlamak için peçete veriyorlar ya işte o peçeteyi atmayın lazım olacak...!!!

- KPSS de de "ÇAY" sormassın be

- Hiç çalışmadan girdim Kpss’ye valla çalışan için hiç de zor sınav değil kimse ağlamasın

- Bence ben kpss ye göre gayet kolaydım

-Yine KPSS den çıktım . Çok kolaydı sonuç belli

- Tarih bilgim var sanıyordum. Maşallah hiç yokmuş. Bunu bana hatırlatan kpss ye teşekkürler. Aklım başıma gelir de bilgilerimi tazelerim inşallah

- KPSS'de Stephen King sorusuyla karşılaşmak... Çok şükür mutlu olmak için bugün de sebep bulduk.

- calısmadan kpss girdim 1-2 yanlıs anca cıkar. evet ben o surekli yuksek alan komsu kızıyım

- Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretledigime göre sorun yok kpss bildigimiz gibi

- TUS sınavına mı girdik kpss’e mi belli değil devlet bu sene alım yapmak istemiyoruz deseydi daha iyiydi.

- Canım kpss bu kadar zor olduğun için teşekkürler

- türkçeme güvenip sınava çalışmamıştım, sınavda öğrendim ki ben türkçe bilmiyormuşum...

- Kpss türkçe sınavında 30 da 30 yapan arkadaşları devlet hemen tdk başkanı yapsın abi.

- Çok zordun be kpss çok zor. Yanarım yanarım kendime ayırmam gereken zamanda ders çalışıp bir şeyleri başarabileceğimi sandığım polyanacılığıma yanarım :/ günlerim gecelerim

- Kpss Türkçe sorularına tepkim, A-B-C-D-E şıklarına ek olarak F şıkkı ekleyerek, ÖSYM’ye doğru cevabın bu olduğunu gösterdim.

- Kpss’den çıktım, bu ülkede sözelci olunmaz. O coğrafya sorularını fulleyen varsa alnından öpmek lazım.

- Bu kpss de iyi yapabilmek imkansız iyi yapan varsa net Einstein dır

- kpss ye girdik salladık çıktık.. verimli bi 130dk

- Bu arada sorular çok kolaydı aksini söyleyen kesin çalışmamıştır

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“Oysa bencil bencilce, zalim zalimce sever. Toni Morrison'un da dediği gibi sevgi asla sevenden daha iyi değildir.”

Kpss'nin bana kattığı tek şey. Teşekkürler Ösym.