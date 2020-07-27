2020 KYK ödemeleri nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

KYK burs ve kredileri ile ilgili son gelişmeleri bir araya getirdik. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KYK ÖDEMELERİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesi tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Hey gidi günler hey! Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz, bunlar şimdi muhalefette.”

KYK ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?

Kredi ve burs ödemelerini almak isteyen öğrenciler, KYK’nın anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası üzerinden ücretleri alabilmektedir. KYK ödemeleri Ziraat Bankası ATM’lerinden de alınabiliyor.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Öğrenci kyk.gsb.gov.tr adresindeki Kredi/Burs Sonuç ekranından T.C. Ziraat Bankası linkine ulaşarak öğrenecekleri şubelerinden adına düzenlenmiş olan BANKKART’larını alarak burs yada öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden süre tahdidi olmaksızın istedikleri zaman, ATM’lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir. Öğrencilere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.