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25.06.2020 - 09:23 |

2020 LGS soruları-cevap anahtarı! LGS cevapları yayımlandı

LGS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. İyi bir lisede eğitim almak için öğrenciler 20 Haziran 2020 tarihinde öğrenciler LGS sınavında ter döktüler. Sınavları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler soru ve cevapları araştırıyorlar. İşte sözel sayısal 2020 LGS soruları-cevapları...

2020 LGS soruları-cevap anahtarı! LGS cevapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gerçekleştirildi. Sınav heyecanından sonra ise şimdi öğrenciler ve aileleri gözleri sınav sonuçlarının açıklanacağı 16 Temmuz tarihine çevirdi. LGS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Öğrenciler doğrularını yanlışlarını kontrol etmek için cevap anahtarı sayfasını araştırıyorlar. İşte 2020 LGS soruları ve cevapları...

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Dikkat çeken uyarı: Kene saldırıları ve vakalar artacakSon dakika haberine göre Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, iki konaklı kenelerin açıklıklarını gidermek ve ikinci gömleklerini değiştirmek için Ağustos ayına yakın dönemlerde kan emmeye başlayacaklarını belirterek, kenelerin saldırıya geçeceklerini ve vaka sayılarında artış yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
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