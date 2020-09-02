2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları...20 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklandı!

Sözleşmeli öğretmenliklik atama taban puanları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dün öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarını heyecanla takip ettiler. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması dün gerçekleştirildi. Peki sözleşmeli öğretmenlik taban puanı nedir 2020?

Sözleşmeli öğretmen ataması dün gerçekleştirildi. Atama sonuçlarına "e-devlet" ya da "personel.meb.gov.tr" adresinde erişim sağlayabilirsiniz. Başvurularda taban puan 50 olarak yer almıştı.Branşlara göre taban puanları oluştu.

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60 ALANDA ATAMA

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.