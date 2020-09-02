2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları...20 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklandı!
Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları gündemde merak ediliyor. Dün 60 alanda sözleşmeli öğretmenlik ataması MEB tarafından yapıldı. Atamaların ardında hangi branşın kaç puanla atandığı araştırılmaya başlandı. İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik taban puanları ile ilgili ayrıntılar...
Sözleşmeli öğretmenliklik atama taban puanları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dün öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarını heyecanla takip ettiler. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması dün gerçekleştirildi. Peki sözleşmeli öğretmenlik taban puanı nedir 2020?
Sözleşmeli öğretmen ataması dün gerçekleştirildi. Atama sonuçlarına "e-devlet" ya da "personel.meb.gov.tr" adresinde erişim sağlayabilirsiniz. Başvurularda taban puan 50 olarak yer almıştı.Branşlara göre taban puanları oluştu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
60 ALANDA ATAMA
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.