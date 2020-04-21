2020 terazi burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Terazi burcu olası doğum tarihi
Burçlar kişinin doğduğu tarihe göre belirlenmektedir. 12 tane burç bulunmaktadır. Her burç kişiye farklı özellikler kazandırmaktadır. Terazi burcu hangi aydır? Terazi burcunun olası doğum tarihi nedir? Terazi burcunun özellikleri nedir? soruları terazi burcunu tanımaya ve anlamaya yeterli olacaktır.
Her burç ardışık iki ayın günlerinden oluşmaktadır. Terazi burcu 21 Eylül 21 Ekim tarihleri arasında doğan kişilerin burcudur.
Terazi burcunun olası doğum tarihi
Terazi burcu olan kişi muhtemelen 21 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında doğmuştur.
Terazi burcu özellikleri
- Dengeyi önemserler.
- Hiçbir konuda ölçüp biçmeden, emin olmadan karar vermezler.
- Haksızlığa tahammül edemeyen yapıları ile adalete ve adaletli olmaya büyük ölçüde özen göstermektedir.
- Genelde nazik ve kibar yapılıdırlar.
- Isrardan hoşlanmazlar ve sakinliklerini kaybedebilirler.
- Kolay kolay sinirlenmezler. Öfke kontrolü üst seviyededir.
- Sakin ve yumuşak konuşma tarzı ile dinleyiciyi etkileyebilirler.
- Yalnız kalmayı sevmezler dostları ile birlikte olmayı severler.
- Arkadaşları için para harcamaktan çekinmezler, bonkör bir görüntü oluştururlar.
- İyi ve konforlu bir yaşam sürmek isterler. Bunun için her şeyi yaparlar.