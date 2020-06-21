21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bugün uygulanacak mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusu günün en fazla araştırma konusu olan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bilim Kurulunun tavsiye kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile uygulamaya geçirilen LGS ve YKS günlerinde ekstra yoğunluk oluşturmamak için sınırlı süre ile sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağı duyuruldu. Kısıtlamanın yapılacağının duyurulmasının ardından 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen LGS sınavı gününde 09:00 - 15:00 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Peki 21 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün sokağa çıkma yasağı uygulaması yok! Sokağa çıkma sınırlaması 27-28 Haziran önümüzdeki hafta sonu iki gün için uygulanacak. Sokağa çıkma yasakları 09:00-15.00 saatleri arasında uygulanacak