MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 21 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu - Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklandı
ABONE OL
21.05.2020 - 19:38 |

21 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu - Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlanan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

21 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu - Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklandı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(21 MAYIS PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.633

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 961

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  27

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.729.988

TOPLAM VAKA SAYISI: 153.548

TOPLAM CAN KAYBI: 4.249

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 114.990

21 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM belli oldu - Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklandı








 

Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 114 bin 990 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca 'azalıyor' diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Bakan Koca 'azalıyor' diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Mersin'de karantina süresi dolan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Mersin'de karantina süresi dolan 104 kişi memleketlerine uğurlandı

Sıradaki Haber