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24.01.2021 - 04:25 | | İHA

21 yıl sonra yeniden... Alev topuna döndü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde çıkan yangında kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Aynı fabrikada 21 yıl önce de benzer bir yangın çıktığı öğrenildi

21 yıl sonra yeniden... Alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre, Daday’da ilçe merkezinde faaliyet gösteren Şaduman Maşalacı’ya ait kereste fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı kapladı.

Alevler nedeniyle gece adeta aydınlık hal alırken yangını çevrede ikamet eden vatandaşlar fark etti. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangına Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerde destek verirken, fabrikada ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangınla ilgili incelemede bulundu.

21 yıl sonra yeniden... Alev topuna döndü



Öte yandan aynı kereste fabrikasında 21 yıl öncede benzer yangın çıktığı öğrenildi.

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