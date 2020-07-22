22 Temmuz Korona tablosu yayımlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıkladı

22 Temmuz koronavirüs tablosu bu akşam saat 20:00 sularında Sağlık Bakanı Fahretin Koc tarafından erişime açıldı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 4,5 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 222.402'e ulaştığı belirtildi. 19 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 205.214 olarak duyuruldu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(22 TEMMUZ ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.404

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 902

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.203

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.403.031

TOPLAM VAKA SAYISI: 222.402

TOPLAM CAN KAYBI: 5.545

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 205.214













COVID-19 ÇİN EKONOMİSİNİ YIKTI





Çin Otomobil Üreticileri Derneği verilerine göre, Çin’in otomobil üretimi, koronavirüs salgını etkisiyle, yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 16.8 düştü.

Çin, haziran ayının sonunda, sene başından bu yana 10.11 milyon adet otomobil üretirken, aynı dönemde 10.26 milyon Çin üretimi otomobil satışı gerçekleşti.

Çin’in otomobil satışları da bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 16.9 azaldı.



GÜNEY AFRİKA'DA 2 BAKAN VİRÜSE YAKALANDI!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ve durumları ağırlaşan Çalışma ve Mineral Kaynaklar bakanları hastaneye kaldırıldı.

Kabine sözcüsü Phumla Williams, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki bakanın doktor tavsiyesi üzerine daha iyi tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Williams, "Çalışma Bakanı Thulas Nxesi 61, Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe ise 65 yaşında. Daha yakından takip edilebilmeleri için hastanede tedavi altına alındılar." dedi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula'nın ise iyileştiği açıklandı.

Her iki bakanın yaklaşık bir hafta önce yaptırdıkları Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.



