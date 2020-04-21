24 Nisan idari izin mi olacak, tatil mi yapılacak? Cumhurbaşkanlığı açıkladı! 24 Nisan idari izinden kimler yararlanacak?

23-24-25-26 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 23 Nisan'ın resmi tatil olmasından sonra 24 Nisan'da tatilin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı, 24 Nisan ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki 24 Nisan idari izin mi, tatil mi olacak?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.

31 İLDE 23-24-25-26 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren, 23 Nisan zaten tatil, 24-25 ve 26 Nisan 00.00'a kadar bu devam edecek. " dedi.