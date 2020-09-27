26 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları tıkla, öğren - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı kazandıran numaralar
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da günün heyecanı sona erdi. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için arayışa geçti. Peki bu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu ve büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte 26 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili tüm ayrıntılar ve Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı...
26 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto'nun 24. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Peki, Sayısal Loto'da hangi şanslı numaralar zengin etti, 6 bilen çıktı mı? İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 9, 14, 41, 44, 49, 80 + Joker 38 oldu...
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?
1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.