09.07.2020 - 14:11 |
27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
Polis adayları haftalardır POMEM yeni başvuruları için bekliyor. Adaylar Polis Akademisi'nin resmi sitesini sık sık kontrol ederken '27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?' diye soruyor.
26. dönem POMEM sonrası 27. dönem POMEM başvuruları için polis adayları gün sayıyor. Adayalr günlük olrak Polis Akademisi'nin resmi sitesini ziyaret edip bir bilgi almaya çalışıyor. Şu sıralar sıklıkla sorulan soru '27. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?' şeklinde...
27. POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pelis Akademisi'nden 27. dönem başvuruları için bir tarih açıklaması gelmiş değil. 26. Dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri ise 04 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.
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