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28.10.2020 - 16:50 |

28 Ekim Çarşamba namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir | Akşam ezanı, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri

28 Ekim Çarşamba namaz vakitleri... Sabah - öğle - ikindi - akşam - yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere tüm illerin namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte akşam ezanı, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor, sorusunun yanıtı...

28 Ekim Çarşamba namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir | Akşam ezanı, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini yayımladı. Gün gün ve saat saat belirlenen namaz vakitleri büyük ilgi görüyor. İslam alemi için beş vakit namaz farzdır. Namaz kılan Müslümanlar her gün namaz vakitleri hakkında bilgi almak için arayışa geçiyor. Sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İl il namaz vakitlerini haberimizde derledik.

İşte 28 Ekim 2020 Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin namaz vakitleri 2020...

NAMAZ VAKİTLERİ 28 EKİM 2020

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ AKŞAM - YATSI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İzmir'de akşam ezanı 18.24'te okunuyor.

Yatsı namazı ise 19.41'de.

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Ankara'da akşam ezanı saat 17.59'da okunuyor.

Yatsı ezanı ise 19.17'de.

İSTANBUL'DA AKŞAM EZANI YATSI EZANI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da akşam ezanı saat 18.12'de okunuyor.

Yatsı ezanı ise 19.33'te.

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