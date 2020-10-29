29 Ekim fotoğrafları ve görselleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resimli sözleri ve en güzel mesajları...

29 Ekim 1923 yılında TBMM tarafından Cumhuriyet ilan edildi. Her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Bu sene 29 Ekim2in gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Bayramı fotoğrafları, görselleri ve sözleri araştırılmaya başlandı. İşte 29 Ekim fotoğrafları ve sözleri...

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

29 EKİM MESAJLARI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, her daim izindeyiz! Herkesin cumhuriyet bayramı kutlu olsun…

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.