29 Nisan’da Dünya’ya gök taşı mı çarpacak?

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından yakından takip edilen ve Dünya’ya çarpma olasılığı dolayısıyla anlık olarak raporlanan gök taşı, 29 Nisan’da Dünya’ya 6,29 milyon kilometre yakından geçişini gerçekleştirecek.

NASA’nın Kaliforniya’daki Dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen gök taşının 4,1 km genişliğinde olduğu kaydedildi. NASA bu gök taşına 527668 (1998 OR2) kodunu verdi. NASA’nın potansiyel tehlike olarak sınıflandırdığı gök taşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği belirtiliyor. İngiliz ‘Daily Express’ gazetesine konuşan uzmanlar ise gök taşının Dünya’ya çarpma ihtimali olmadığını söylüyor.