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06.01.2021 - 15:36 | | DHA

29 yaşındaki genç sandalla açıldığı denizde kayboldu!

Yalova’da Ümit Çakmak (29), arkadaşına ait sandalla açıldığı denizde kayboldu. Çakmak için denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir otelde çalışan Ümit Çakmak, dün gece yarısı, arkadaşına ait sandal ile denize açıldı. Çakmak’tan haber alamayan yakınları, polis ve jandarma ekiplerini aradı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Timi'nden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, Marmara Denizi'nin Çiftlikköy açıklarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Sahil Güvenlik'in 2, Deniz Polisi'nin 1 bot ile katıldığı arama çalışmalarına havadan da sahil güvenlik helikopteri destek veriyor.

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