3 araç yarışıyordu

Kazaya ilişkin görgü tanıkları polisler tarafından olay yerinden götürülmesine rağmen karakolda ifadeleri alınmamıştı. Burcu Erol’un ailesi bunun üzerine kazanın aydınlatılması ve suçluların gerekli cezayı almaları için görgü tanıklarına ifade vermeleri için çağrıda bulunmuştu. Ailenin çağrısını gören beş görgü tanığı, geçtiğimiz gün karakola ve savcılığa başvurarak ifade verdi. Görgü tanıkları savcılığa verdikleri ifadede kaza yapan araçla yanındaki iki aracın hızlı bir şekilde trafiği tehlikeye atarak birbirlerini geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Burcu Erol’un aile ise yaptığı açıklamada, “Kazanın araba yarışı sırasında meydana geldiğine dair dosyada yeni ifadesi alınan görgü tanıklarının müşterek beyanları göz önünde bulundurularak Yusuf K.’nın derhal tutuklanması için adli makamları göreve davet ediyoruz” dedi.

