MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 3 araç yarışıyordu
ABONE OL
15.08.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

3 araç yarışıyordu

İstanbul Maltepe sahil yolunda 22 Temmuz gecesi Yusuf K.’nın kullandığı aşırı süratli araç, evine gitmek için arkadaşıyla birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan Burcu Erol’a çarparak ölümüne neden olmuştu.

3 araç yarışıyordu
GÖKHAN KAM İstanbul

Kazaya ilişkin görgü tanıkları polisler tarafından olay yerinden götürülmesine rağmen karakolda ifadeleri alınmamıştı. Burcu Erol’un ailesi bunun üzerine kazanın aydınlatılması ve suçluların gerekli cezayı almaları için görgü tanıklarına ifade vermeleri için çağrıda bulunmuştu. Ailenin çağrısını gören beş görgü tanığı, geçtiğimiz gün karakola ve savcılığa başvurarak ifade verdi. Görgü tanıkları savcılığa verdikleri ifadede kaza yapan araçla yanındaki iki aracın hızlı bir şekilde trafiği tehlikeye atarak birbirlerini geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Burcu Erol’un aile ise yaptığı açıklamada, “Kazanın araba yarışı sırasında meydana geldiğine dair dosyada yeni ifadesi alınan görgü tanıklarının müşterek beyanları göz önünde bulundurularak Yusuf K.’nın derhal tutuklanması için adli makamları göreve davet ediyoruz” dedi.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SİHA’lar PKK’ya göz açtırmıyor

SİHA’lar PKK’ya göz açtırmıyor

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Akıncı ilk testini başarıyla geçti

Akıncı ilk testini başarıyla geçti

Sıradaki Haber