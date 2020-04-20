3.faz sosyal yardım başvurusu nasıl yapılacak? 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı, başvuru nereden yapılır?

1000 TL sosyal yardım para ödemlerinin ilk geçtiğimiz günlerde başladı. Sosyal yardım ödemelerinin 2.fazında ise 2 milyon 300 bin haneye yardım edilecek. Vatandaşların beklediği 2. faz ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Şimdi gündemde ise 3. faz ödeme başvuruları ve 1000 TL sosyal yardım parası sorgulaması ile ilgili konular araştırılıyor. Peki 1000 TL 3.faz sosyal yardım başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

2. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Ali Yerlikaya Twitter hesabından 1000 TL nakit sosyal yardımın dağıtılmaya başladığını açıkladı.

3.FAZ SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK, KİMLER ALACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “3. faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!