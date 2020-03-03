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03.03.2020 - 10:50 |

3 Mart ATV yayın akışı... ATV'de bugün hangi dizeler ve programlar var?

3 Mart salı günü ATV yayın akışı gündemde... Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün ekrana gelmeyecek olması nedeniyle izleyiciler yayın akışını araştırıyor. İşte 3 Mart ATV yayın akışı...

3 Mart ATV yayın akışı... ATV'de bugün hangi dizeler ve programlar var?

 

Kanalların yayın akışı günlük olarak izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu kanallardan biri de ATV... Özellikle bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün ekrana gelmeyecek olması sebebiyle ATV yayın akışı bilhassa aratılıyor. İşte yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:05 Bizim Hikaye

01:20 Esra Erol'da

02:25 72. Koğuş

03:45 Bizim Hikaye

04:40 Kara Ekmek

05:05 Kara Ekmek

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Trabzonspor - Fenerbahçe

22:30 Bir Zamanlar Çukurova

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