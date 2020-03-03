03.03.2020 - 10:50 |
3 Mart ATV yayın akışı... ATV'de bugün hangi dizeler ve programlar var?
3 Mart salı günü ATV yayın akışı gündemde... Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün ekrana gelmeyecek olması nedeniyle izleyiciler yayın akışını araştırıyor. İşte 3 Mart ATV yayın akışı...
Kanalların yayın akışı günlük olarak izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu kanallardan biri de ATV... Özellikle bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün ekrana gelmeyecek olması sebebiyle ATV yayın akışı bilhassa aratılıyor. İşte yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:05 Bizim Hikaye
01:20 Esra Erol'da
02:25 72. Koğuş
03:45 Bizim Hikaye
04:40 Kara Ekmek
05:05 Kara Ekmek
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Trabzonspor - Fenerbahçe
22:30 Bir Zamanlar Çukurova