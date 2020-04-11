30 Büyükşehir listesi: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 Büyükşehir hangileri...
Türkiye'de dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Sokağa çıkma yasağının 48 saat süre ile geçerli olacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar 30 Büyükşehir hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 30 Büyükşehir hangileri...
Türkiye'de corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 30 Büyükşehir'e giriş çıkışların yasaklandığı duyurulmuş. Duyuruların ardından vatandaşlar 30 Büyükşehir isimleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. 12 Nisan Pazar günü sona erecek olan 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının üzerinden 15 gün süre geçmiş olacak. Yarın akşam saatlerinden itibaren 30 Büyükşehir'de giriş çıkış yasaklarının devam edip etmeyeceği de büyük merak konusu! Peki 30 Büyükşehir listesinde hangi iller yer alıyor. İşte 30 Büyükşehir listesinde yer alan iller listesi...
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi