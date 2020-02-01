30 kilometrelik kırılma var

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyeleri, Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası yaptıkları incelemelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından, bölgede incelemelerde bulunan İTÜ Öğretim üyeleri, dün İTÜ Rektörlük binasında, yaptıkları çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Piroğlu, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden Doç. Dr. Beyza Taşkın, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Serdar Akyüz ve öğretim üyesi Dr. Cengiz Zabcı, Doğu Anadolu Fayı üzerinde yapılan çalışmalar ve bina güvenliği ile ilgili değerlendirmelerini anlattı.

Toplantıda ilk sözü alan Prof. Dr. Akyüz, “Pek çok heyelan olduğunu gördük. Özellikle kuzey batıdaki blok üzerinde. Bunlar bazen açılmalar, bazen düşmeler şeklinde bazen göl kenarında göle kaymalar şeklinde tespit edildi. Fakat bunlar da direkt olarak yüzey kırığı yansıtan deformasyonlar değil. Şu aşamada biz net olarak ‘Şu kadar bir alan kırıldı’ diyemiyoruz. Şu an elde edilen deformasyon modellemelerine göre, yerin derinliklerinde 30 kilometre civarı bir kırılma olduğunu ve fay üzerinde de yaklaşık 40 cm civarında bir yer değiştirme olduğunu söyleyebiliyoruz” dedi.

‘Yönetmeliğe uygun değil’

Bölgedeki yapılar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Beyza Taşkın ise şunları söyledi:

“Elazığ ve çevre illerde 23 bine yakın binada hasar tespiti yapılmış durumda. Yüzde 29’u kullanılmaz durumda. Normal şartlarda yönetmeliğe uygun yapılsa hafif hasarlı olmalı. Yüzde 34,6’sı ise zaten hasar almamış durumda. Binalar malzeme, tasarım, kolon, kirişlerin kesit boyutları ve içindeki donatı malzemesi olarak 1975 yılı yönetmeliğine uygun binalar olsalardı depremi hafif hasarlı olarak atlatacaklarına eminim. Kuvvetler için yönetmelikteki kurallar tariflenmiş olduğu için yönetmeliğe uygun yapılan binalarda hasar olsa bile öldürmezdi” diye konuştu.