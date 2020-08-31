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31.08.2020 - 23:45 |

31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı - Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

Her haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olduğu gibi bugünkü Sayısal Loto çekilişi de büyük bir umutla karşılanıyor. 81 ilden milyonlarca yurttaş "Keşke çıksa" diyerek 31 Ağustos 2020 Sayısal Loto bileti satın aldılar.. Durumumu daha fazla müsait olanlar ise paraya kıyıp birden çok bilet aldı. Ve büyük gün geldi çattı. Sihirli numaralara anında ulaşamayanlar şimdi sorgulama yapıyor. Bu arada Sayısal Loto bileti sorgulama programı Milliyet'te... Şimdi Sayısal Loto sorgulama motoru üzerinden bilet numarası ile sorgulama yapın!

31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı - Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

Merakla beklenen 31 Ağustos Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Sisal Şans tarafından düzenlenen ve zenginlik hayaliyle yurdumuzun dört bir yanındaki on binlerce vatandaşımızın oynadığı Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Peki 31 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?


SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı - Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonlineda



Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Bakan Selçuk'tan İstiklal Marşı paylaşımıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız." ifadesini kullandı.
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