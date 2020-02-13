3600 ek gösterge çıkacak mı? Ek göstergede son gelişemeler neler?

3600 ek gösterge konusu hala memurların en önemli gündemi... Polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri vaat edilen ek gösterge için bekleyişte... Binlerce kişi zaman zaman konu hakkında gelişme olup olmadığını öğrenmek için "3600 ek gösterge çıkacak mı?" diye soruyor.

3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA SON GELİŞMELER NELER?

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, "Sayın Cumhurbaşkanımız 1,5 yıl önce bir vaatte bulundu. 4 meslek grubundaki arkadaşlarımızın ek göstergelerini 3600'e yükselteceğiz dedi. Bize göre 4 meslek grubuyla sınırlı kalamaz, kalırsa doğru olmaz, hakkaniyetli olmaz. Zaten bir sorun vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aslında zaten sorunlu alana parmak basmış oldu. Bizim arzumuz tüm çalışanları kapsayacak şekilde adaletli ve herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bir ek gösterge düzenlemesi. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu vaadin ardından bir kanun çalışması yaptık. Hizmetli arkadaşlarımız ek gösterge alamıyorlar, onlara da ek gösterge verilmesini önerdik ve mevcut rakamlarının 800'er puan artırılmasını talep ettik. Bu çalışmanın TBMM'de daha ne kadar bekleyeceğini bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım" ifadelerini kullandı.