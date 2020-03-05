3600 ek gösterge çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Son durum...

3600 ek gösterge konusu memurun gündeminden düşmezken hükümet tarafından bir gelişme olup olmadığı yüz binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlililer konu hakkında bilgi almak için "3600 ek gösterge çıkacak mı?" sorusuna cevap arıyor.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım” dedi.

"EK GÖSTERGENİN BİR AN ÖNCE ÇALIŞANLARA KAZANDIRILMASI LAZIM"

Çok sayıda memuru ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamada bulunan Kahveci, “Sayın Cumhurbaşkanımız 1,5 yıl önce bir vaatte bulundu. 4 meslek grubundaki arkadaşlarımızın ek göstergelerini 3600’e yükselteceğiz dedi. Bize göre 4 meslek grubuyla sınırlı kalamaz, kalırsa doğru olmaz, hakkaniyetli olmaz. Zaten bir sorun vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aslında zaten sorunlu alana parmak basmış oldu. Bizim arzumuz tüm çalışanları kapsayacak şekilde adaletli ve herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bir ek gösterge düzenlemesi. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu vaadin ardından bir kanun çalışması yaptık. Hizmetli arkadaşlarımız ek gösterge alamıyorlar, onlara da ek gösterge verilmesini önerdik ve mevcut rakamlarının 800’er puan artırılmasını talep ettik. Bu çalışmanın TBMM’de daha ne kadar bekleyeceğini bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım” dedi.