MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 4 çocuğu enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekliyor
ABONE OL
31.10.2020 - 17:33 | | İHA

4 çocuğu enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekliyor

 İzmir'deki depremde dört kızı enkaz altında kalan anne Nilay Yücel, çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişini sürdürüyor.

4 çocuğu enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekliyor

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı.

Kızların annesi Nilay Yücel, çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bölgeye gelerek anneyi teselli etti.

Enkaz altında Nilay Yücel'in kayınvalidesi Arife Yücel'in (60) de olduğu öğrenildi.

    31 Ekim 2020 Günün Özeti Milliyet'te31 Ekim 2020 Günün Özeti Milliyet'te
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    4 çocuğu enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekliyor

    4 çocuğu enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekliyor

    Sıradaki Haber