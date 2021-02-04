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04.02.2021 - 12:21 | | DHA

4 gencin ölümünde beklenen rapor çıktı

Manisa'da yaşanan ve Türkiye'yi sarsan 4 gencin ölümünün ardından beklenen kriminal rapor tamamlandı. Raporda, ilk bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın, ve Serkan Zangal'ın av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

4 gencin ölümünde beklenen rapor çıktı

Manisa'da Ahmetli’de yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü,  Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal'In (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

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