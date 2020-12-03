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03.12.2020 - 17:06 | | DHA

4 gün önce kaybolan yaşlı adamdan acı haber!

Çanakkale’de 4 gündür kayıp olan Hakkı Ahmet Özkan (71) jandarma ekiplerince köyün 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

4 gün önce kaybolan yaşlı adamdan acı haber!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde bulunan evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hakkı Ahmet Özkan, 28 Kasım günü kayboldu. Yakınlarının, durumu bildirdiği AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranan yaşlı adam, köyün 5 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Yaşlı adamın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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