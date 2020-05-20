MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yollara döküldüler!
ABONE OL
20.05.2020 - 09:11 | | İHA/DHA

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yollara döküldüler!

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

4 günlük yasağın ardından İstanbul!
4 günlük yasağın ardından İstanbul!
4 günlük yasağın ardından İstanbul!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Corona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 24 olarak ölçüldü. Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.

E-5 KARAYOLU VE METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy metrobüs durağında da vatandaşların telaşı görüldü. Şehrin genelinde de trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinden Silivri'de yılan operasyonuİstanbul Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili ne kadar, 9 gün mü? Bayram ayın kaçında, ne zaman?

Bayram tatili ne kadar, 9 gün mü? Bayram ayın kaçında, ne zaman?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM cuma indirimlerini öne çekti! 20 Mayıs 2020 kataloğu sayfalarca...

BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM cuma indirimlerini öne çekti! 20 Mayıs 2020 kataloğu sayfalarca...

Sıradaki Haber