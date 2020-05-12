4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 19 Mayıs marketler açık mı?

16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma yasağı olacağı açıklandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlandırması ile ilgili detayları da paylaştı. Vatandaşlar ise yasakta marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki 4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 19 Mayıs'ta marketler saat kaçta açık olacak?

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlandırmasıyla ilgili şu bilgileri verdi;

"Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu arası çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz. Cuma günü de 15-20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz taktirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir."