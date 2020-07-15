4 yıl geçti acısı dinmedi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile Türkiye’nin dört bir yanından şehit yakınlarının acısını paylaşanlar, şehit mesarlarına akın etti. Savaş uçakları tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda 36 yaşında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen’in Van Erciş’teki mezarı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri tarafından ziyaret edildi. Grup, şehidin mezarına ay yıldızlı bayrak bırakıp, dua etti. TÜGVA Erciş Şube Başkanı Engin İşler, şehitlerin unutulmayacağını belirterek, “Biz var oldukça, onlar bu coğrafyada asla başarılı olmayacaktır” dedi.

‘Başarısız oldular’

Ankara’da, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından düzenlenen törenle 15 Temmuz şehitleri anıldı. TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, “Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın önderliğinde darbe girişimini ölümü göze alarak, hainleri başarısızlığa uğrattı. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum” diye konuştu. Törende şehitler için dua edildi, şehit yakınları ve gazilere çiçek verildi.

‘Ruhları şad olsun’

Çankırı’nın Orta ilçesinde vatandaşlar, darbe girişimi gecesi şehit olan Erkan Er ve Uhud Kadir Işık’ın mezarlıklarını ziyaret edip, dua etti. İlçe kaymakamı Bayram Yıldız, “Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’u, İzmir’i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar; darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i, Orta ilçemizden Erkan Er ve Uhud Kadir Işık’ı bağrından çıkarmıştır. Aziz şehitlerimiz o gece bir toprak nasıl vatan kalır bir kere daha gösterdiler bize. Şehitlerimizin ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.