Yıkılan binaların altında hâlâ onlarca kişinin olduğu öğrenilirken, yakınları göçük altında olan ailelerin endişeli bekleyişi de sürüyor. Soğuğa ve salgına rağmen umutla yakınlarından haber bekleyen aileler bir an olsun enkazın başından ayrılmıyor. Çöken Emrah Apartmanı önünde 3 gündür ayrılmayan 73 yaşındaki Yaşar Kozanlı, enkaz altında kalan 67 yaşındaki eşi Şaide Kozanlı için günlerdir gözyaşı döküyor. Eşi için “Depremden çok korkuyordu” diyen Kozanlı, deprem gününü anlattı:

“46 yıldır yan yanaydık. O gün de ekmek almaya gittim, eşim de balkonda peşimden bakıyordu. Hep bakardı böyle. Fırına gittiğimde ‘Amca ekmek henüz çıkmadı, 15 dakikaya çıkar’ dediler. Ben de fırının yanındaki parka gittim. 10 dakika geçmeden deprem oldu. Bilseydim gider miydim ekmek almaya.”

‘Umudum bitiyor’

Çöken Rıza Bey apartmanındaki diş polikliniğinde çalışan Zarife Doğan, Aslı Taner ve Yeşim Emir de çöken apartmanın birinci katındaki poliklinikte çalışıyordu. Göçüğün altında kalan 3 genç kadından henüz haber yok. Aslı Taner’in (24) annesi Arzu Taner de 3 gündür enkazın başında kızından gelecek bir haberi bekliyor. “Umudum bitiyor” diyen anne Taner, “Kızım iki yıldır bu binada çalışıyor. Birkaç defa binanın sağlam olmadığını söylemişti. Saatlerdir tek bir kişi bile çıkmadı. Yavrum orada ve ben bir şey yapamıyorum” dedi. Zarife Doğan’ın (28) kuzeni İrem Doğan da saatlerce enkaz altında Doğan’dan iyi bir haber gelmesini bekledi. İrem Doğan, “Tek umudumuz sağ çıkması” dedi. Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altında olan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Elif’in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem cumartesi enkaz altından yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut’un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

En büyük sıkıntı soğuk

Evleri hasar gören ve yıkılan vatandaşlar geceyi yine sokakta geçirdi. Depremzedelerin bazıları AFAD ve büyükşehir belediyesinin kurduğu çadırlarda geceşi geçirdi. En büyük sıkıntı soğuk diyen Çilem Cacı, 3 yaşındaki oğluyla birlikte çadırın önüne kurulan odun sobasıyla ısınmaya çalışıyordu. 63 yaşındaki Halime Yılmaz da “Evlerimize korkudan giremiyoruz. Hava da çok soğuk. Bir de salgın var. Hepsi üst üste geldi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah enkaz altında olanlara yardım etsin” diye konuştu.