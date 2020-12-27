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27.12.2020 - 13:20 | | İHA

6 konsomatris kadınla ev kiralayıp kumar oynadılar!

Niğde jandarma ekipleri, kumar oynatılan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 13 kişi ve 6 konsomatris kadına 40 bin 432 TL ceza kesildi.

6 konsomatris kadınla ev kiralayıp kumar oynadılar!

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor ilçesi Kemerhisar Kasabası Çayırlı Mahallesi'nde ihbar üzerine O.Ö. isimli şahsın kiralamış olduğu eve operasyon düzenledi.

13 kişiyi kumar oynarken ve 6 konsomatris kadını çalışırken suçüstü yakalayan ekipler, kumar oynamada kullanılan iskambil kağıtları, para, nakit temininde kullanmak için 1 adet pos cihazı, sigara ve alkol, tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirdi.

6 konsomatris kadınla ev kiralayıp kumar oynadılar

19 şahıs hakkında Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ve yasadışı kumar oynamak suçlarından toplam 40 bin 432 TL idari para cezası kesildi, 1 kişiye ise adli işlem yapıldı.

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