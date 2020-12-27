6 konsomatris kadınla ev kiralayıp kumar oynadılar!

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor ilçesi Kemerhisar Kasabası Çayırlı Mahallesi'nde ihbar üzerine O.Ö. isimli şahsın kiralamış olduğu eve operasyon düzenledi.
13 kişiyi kumar oynarken ve 6 konsomatris kadını çalışırken suçüstü yakalayan ekipler, kumar oynamada kullanılan iskambil kağıtları, para, nakit temininde kullanmak için 1 adet pos cihazı, sigara ve alkol, tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirdi.
19 şahıs hakkında Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ve yasadışı kumar oynamak suçlarından toplam 40 bin 432 TL idari para cezası kesildi, 1 kişiye ise adli işlem yapıldı.
Karısı oklava ile dövüp sokağa attı!Bursa’da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. 'Bu sefer kadın şiddeti' dedirten olaya maruz alan çaresiz gözüyaşlı koca, ''Geçen akşamda dövdü, darp etti, kolumu ısırdı alsınlar götürsünler'' dedi. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.