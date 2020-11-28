6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonlarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±

Trabzon Tonya ilÃ§esi KarÅŸular Mahallesi'nde yaÅŸayanlarÄ±n yaz dÃ¶nemlerini geÃ§irdiÄŸi DÃ¼zkÃ¶y ilÃ§esindeki Kumanandoz YaylasÄ±, havalarÄ±n soÄŸumasÄ±yla boÅŸaldÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n soÄŸuyan havayla birlikte kÃ¶ylerine dÃ¶nmesi Ã¼zerine boÅŸalan yayla evleri kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan soyuldu. KapÄ±larÄ± kÄ±rÄ±larak girilen 6 yayla evinden Ã§ok sayÄ±da eÅŸya ve araÃ§-gereÃ§ ile ilk yardÄ±m malzemesi Ã§alÄ±ndÄ±.

DÃ¼zkÃ¶y Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, yayla evlerinin kÄ±ÅŸ mevsiminde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerince kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in jandarma evleri tek tek kontrol ediyor. YaylacÄ±lardan geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerinde evlerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeleri tarafÄ±ndan kullanÄ±labileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yaÅŸam malzemesi bÄ±rakmamalarÄ±nÄ± isteyen jandarma, vatandaÅŸlarÄ± dikkatli olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±yor. Komando timleri de yaylalarda operasyonlarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±.Â



VALÄ°LÄ°K UYARDIÂ



Trabzon ValiliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda Karadeniz BÃ¶lgesi'nde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len yoÄŸun operasyonlar neticesinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde Karadeniz aÃ§Ä±lÄ±m grubunun bÃ¼yÃ¼k oranda etkisiz hale getirildiÄŸi, bazÄ± unsurlarÄ±nÄ±n ise bÃ¶lgede tutunamayarak kaÃ§mak zorunda kaldÄ±klarÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada,Â "BÃ¶lgede emniyet ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonlar kararlÄ±lÄ±kla ve aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. TerÃ¶rist unsurlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± yayla evlerinden hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaparak bÄ±rakÄ±lan erzaklarla saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir.

Bu duruma engel olmak ve barÄ±nma imkanlarÄ±nÄ± boÅŸa Ã§Ä±karmak maksadÄ±yla yayla evi sahiplerinin kÄ±ÅŸ dÃ¶neminde evlerde erzak ve yaÅŸam malzemesi pil, akÃ¼,Â ilaÃ§, suni gÃ¼bre, ocak, kÃ¼Ã§Ã¼k ev aletleri bÄ±rakmamasÄ± kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.







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