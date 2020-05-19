65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Gündemde sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde belirli gün ve saatlerde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni getirildi. 65 yaş üstünün sokağa çıkma izninin hangi gün ve saatleri araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek?

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı;

"Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor