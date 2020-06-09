09.06.2020 - 19:38 |
65 yaş üstü sokağa çıkış izni kalktı mı, 65 yaş üstü ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkacakları saatleri açıkladı...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Erdoğan: 65 yaş üstü vatandaşlarımız, 10.00-20.00 arasında her gün dışarı çıkabilecek.